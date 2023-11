EM-Quali: Fußball-Zwerg San Marino schreibt Geschichte!

Nachdem San Marino bereits gegen Dänemark (1:2) und Kasachstan (1:3) seine ersten beiden Toren in der laufenden EM-Quali erzielt hatte, ließ Filippo Berardi in der siebten Minute der Nachspielzeit per Strafstoß das nächste Tor für den kleinen Staat folgen. Somit traf San Marino erstmals in seiner Geschichte in drei aufeinanderfolgenden Länderspielen.