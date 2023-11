„Fassungslos“: Hoeneß zerlegt das DFb-Team nach Pleiten

Uli Hoeneß blickt sieben Monate vor der Heim-EM entsetzt auf den Zustand der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Ich bin fassungslos über diese Entwicklung und wüsste nicht, an welchen Schrauben man drehen muss, um dieses Chaos kurzfristig zu beseitigen“, sagte der Ehrenpräsident von Bayern München dem kicker am Mittwoch nach dem blamablen 0:2 (0:1) gegen Österreich in Wien.