Stuttgarter DFB-Quintett: "Überragendes Gefühl"

Die Himmelsstürmer des VfB Stuttgart stellen mit fünf Spielern die zweitgrößte Gruppe im vorläufigen deutschen EM-Kader hinter den sechs Bayern-Profis - und natürlich geht auch für Deniz Undav und Co. „ein Traum“ in Erfüllung. „Für mich ist es ein überragendes Gefühl“, sagte der 27-jährige Stürmer am Donnerstag.