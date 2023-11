Hat der DFB bei Megatalent Kenan Yildiz verpennt? "Wäre ich vorsichtig"

Kuntz: „Konnte eher die A-Nationalmannschaft anbieten“

Nach Informationen von SPORT1 ist der DFB allerdings tatsächlich nie auf die Yildiz-Seite zugegangen. Mehr noch: Das Management des Spielers hatte sich Anfang Oktober an den deutschen Verband gewendet, um in Erfahrung zu bringen, ob an einem Gespräch Interesse bestünde - und sich dabei eine Absage eingehandelt.

2022 hatte der in Regensburg geborene Yildiz den FC Bayern verlassen und sich Juventus Turin angeschlossen. Kuntz, zum damaligen Zeitpunkt türkischer Nationaltrainer, stand in engem Austausch mit dem Offensivspieler.

Yildiz: Juventus mit „perfektem Karriereplan“

Juve setzte Yildiz zunächst in der U19 ein, wo sich dieser laut Kuntz „sehr gut“ entwickelte. Nach einem guten halben Jahr wurde der Teenager in die zweite Mannschaft befördert.

Kuntz habe Yildiz damals gesagt, dass er ihn noch nicht in die türkische A-Nationalmannschaft holen könne. Stattdessen bot die Türkei dem jungen Stürmer eine Chance in der U21: „Auch diesen Schritt wollte der Spieler machen. Weil er vernünftig ist und so hat er ein paar Spiele in der U21 gemacht“, blickte Kuntz zurück.