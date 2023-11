"Herausragendes Spiel": Nagelsmann adelt Havertz nach DFB-Pleite

Julian Nagelsmann hat Kai Havertz nach dessen erstem Profispiel auf der ungewohnten Position des Linksverteidigers über den grünen Klee gelobt. „Kai Havertz hat ein herausragendes Spiel gemacht“, sagte der Bundestrainer nach dem bitteren 2:3 (1:2) bei seinem Heimdebüt gegen die Türkei am RTL -Mikrofon.

Was Nagelsmann damit auch sagen wollte: An seinem überraschenden Taktikexperiment mit dem Angreifer Havertz in der Abwehrformation lag es nicht, dass die DFB-Auswahl erstmals unter ihm verlor. Zumal Havertz ja auch zur Führung traf (5.).