Die Noten für das DFB-Team gegen die Türkei: Vorne schludrig, hinten düpiert

Henrichs mit Schwächen und einer perfekten Grätsche

ANTONIO RÜDIGER: Ihm mangelte es nicht an Einsatz. Aber wie Nebenmann Tah ließ sich auch Rüdiger einige Male von den Angreifern der Gäste düpieren. Muss zulegen, wenn er bei der EM der unangefochtene Abwehrchef sein will. SPORT1-Note: 4

Havertz fühlt sich überraschend wohl

ILKAY GÜNDOGAN: Diktierte das deutsche Spiel in der Anfangsphase mühelos, bekam mit Dauer der Partie aber immer größere Probleme mit dem Pressing der Türken. Ein durchwachsener Auftritt, auch wenn es Gündogan weder an Laufbereitschaft noch an guten Ideen mangelte. Es haperte an der Umsetzung. SPORT1-Note: 3,5