Nagelsmann-Appell gegen Schwarzmalerei

Die Leidenschaft, die Julian Nagelsmann bei seinen Spielern so vermisste, zeigte er selbst bei seinem Appell an die Fans und Journalisten. "Wir können jetzt schwarzmalen und alles schlecht sehen, da werden wir aber nicht weiterkommen als Fußball-Nation", sagte der Bundestrainer nach dem alarmierenden 2:3 (1:2) gegen die Türkei in Berlin.