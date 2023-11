Wildes Spektakel endet mit erster Nagelsmann-Pleite

In seinem dritten Länderspiel als Bundestrainer hat es Julian Nagelsmann erwischt. Der frühere Bayern-Coach musste die erste Niederlage seiner noch kurzen Amtszeit hinnehmen.

In einem echten Offensivspektakel unterlag die DFB-Elf im Berliner Olympiastadion der Türkei mit 2:3 (1:2).

Dabei erwischte die DFB-Elf einen Start nach Maß. Bereits in der 5. Minute klingelte es im Gehäuse der Gäste, nachdem Leroy Sané über die rechte Seite entwischt war und Kai Havertz im Rückraum bediente. Der für dieses Spiel zum Linksverteidiger umfunktionierte Arsenal-Star schob den Ball aus sieben Metern zur Führung ein.

Türkei schockt DFB-Team mit Doppelschlag

Nach und nach verlagerte sich das Spielgeschehen aber in die deutsche Hälfte und die Türkei übernahm die Kontrolle. Die deutsche Mannschaft wirkte vor allem in der Defensive unsicher und ließ sich mehrfach überrumpeln. Folgerichtig drehte die Elf von Trainer Vincenzo Montella noch vor dem Seitenwechsel den Spieß um.

Zunächst nutzte Ferdi Kadioglu eine Unachtsamkeit in der Rückwärtsbewegung von Sané und versenkte den Ball ins kurze Ecke zum Ausgleich (38.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hämmerte dann Kenan Yildiz die Kugel herrlich in den rechten Torwinkel.