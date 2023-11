Nagelsmann plant weiter mit Havertz als Linksverteidiger

Bundestrainer Julian Nagelsmann plant auch in Richtung EM 2024 mit Kai Havertz als Linksverteidiger. "Kai hat gesagt, er will es machen, will es probieren. Ich sehe darin kein Risiko für ihn, sondern eine sehr, sehr große Chance, eine tragende Rolle bei einer Heim-EM zu spielen", sagte Nagelsmann nach dem ernüchternden 2:3 (1:2) gegen die Türkei in Berlin. Havertz habe es bei seiner Premiere auf der ungewohnten Position "weltklasse gemacht".