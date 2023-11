Nagelsmann schwört Nationalspieler auf harte Arbeit ein

Julian Nagelsmann hat nach der enttäuschenden 0:2-Niederlage gegen Österreich Kritik an der DFB-Mannschaft geübt. Der 36-Jährige bemängelte unter anderem fehlendes Spieltempo. „Wenn wir im Spiel fast alles aus dem Stand spielen, Baumgartner mit jedem Schritt zwei Spieler verteidigen kann – wir brauchen viel mehr Dynamik im Spiel!“, erklärte er im ZDF .

Nagelsmann schimpfte auch über „zum Teil absurde Ballverluste“, die sich sein Team vor allem in Halbzeit eins leistete. „Dann geht die Rechnung nicht auf. Dann musst du statt zehn vierzig Minuten verteidigen. Die meisten Spieler kommen nicht aus Klubs, die sich übers Verteidigen definieren: großer Bayern-Block, großer Dortmund-Block. Sie sind ja meistens mit Ball gefordert, weniger im ständigen Verteidigen.“

Aber: Nagelsmann wagte auch einen Blick nach vorne und benannte deutlich, was ihm Hoffnung gibt. „Die Gemeinsamkeit außerhalb des Platzes ist aber außergewöhnlich (...). Wenn man durchs Hotel geht, sechs Stunden vor dem Spiel, wo die Jungs eigentlich nochmal schlafen könnten, sitzen sie zusammen und sprechen darüber, was jetzt gleich passiert. Das sind superviele gute Zeichen – nur der Transfer aufs Feld, den kriegen wir noch nicht perfekt hin, oder nicht gut hin.“

„Wir werden nicht zu Verteidigungsmonstern“

Zugleich wollte sich Nagelsmann aber auch nicht in eine Opferrolle drängen lassen. „Wir dürfen nicht in eine Opferrolle verfallen. Wir müssen akzeptieren, dass wir unfassbar viel Arbeit haben auf allen Position“, sagte er und fügte an: „Es wird bis zum Sommer nichts leicht von der Hand gehen.“