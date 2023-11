Nationalmannschaft: DFB-PK mit Bayern-Stars Gnabry und Goretzka im LIVE im Ticker

Serge Gnabry und Leon Goretzka haben keine leichte Zeit hinter sich. Beide kommen von Verletzungen zurück, vor allem bei Gnabry läuft es noch nicht rund. Für die Nationalmannschaft wurden die Bayern-Stars von Bundestrainer Julian Nagelsmann dennoch nominiert.

Vor dem Länderspiel gegen die Türkei am Samstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) sprachen die Nationalspieler über ihre Fitness und die Stimmung im DFB-Team sieben Monate vor EM-Beginn sprechen. SPORT1 bietet einen Überblick über die Pressekonferenz.

+++ Gnabry und Goretzka zu Sandro Wagner +++

„In erster Linie ist es sehr überraschend, dass Sandro so schnell so einen Weg eingeschlagen hat. Wir haben ja vor ein paar Jahren noch mit ihm zusammengespielt.“ Der Switch sei deshalb manchmal sehr lustig, allerdings bringe Wagner auch den nötigen Ernst mit. „Vielleicht kann er mir noch ein zwei Tipps geben wie er damals die Tore gemacht hat“, gibt Gnabry lachend zu.

„Er macht es extrem gut“, schloss sich Goretzka seinem Teamkollegen an. Wagner sei „extrem motiviert auf dem Trainingsplatz dabei“, wo er die Mannschaft viel coacht. „Die Kommunikation ist da sehr gut.“

+++ Goretzka zum türkischen Gegner +++

„Ich glaube in erster Linie freue mich auf ein tolles Fußballspiel. Beim Heimspiel gegen Galatasaray hat man einen kleinen Vorgeschmack bekommen, wie die Stimmung da sein wird. Das ist extrem beeindruckend wie türkische Fans ihre Mannschaften - oder in dem Fall die türkische Nationalmannschaft - unterstützen.“ Im Endeffekt hoffe im Hinblick auf das Spiel und das Turnier im Sommer, „dass der Fußball diese Kraft nutzt um zu verbinden und zusammen ein Fest zu feiern, bei dem der Sport an erster Stelle steht.“

+++ Gnabry über Nagelsmann als Trainer, den er von Bayern kennt +++

„Man kennt sich dadurch ein bisschen besser. Hoffentlich hilft das in irgendeiner Form. Es sind hier aber die besten Spieler Deutschlands. Von dem her ist es am Ende die Entscheidung des Trainers, wer spielt.“

+++ Zu Neuer und der Debatte um die Torwartposition +++

Gnabry: „Ich glaube, da gibt es nicht viele neue Dinge zu sagen, außer das Manu unglaubliche Fähigkeiten hat. Ich glaube nicht, dass es viel gibt was Manu nicht kann.“ Wer am Ende im Tor steht sei jedoch eine weitere Trainerentscheidung.

Auch Leon Goretzka unterstützte die Auffassung seines Teamkollegen. „Ich glaube in erster Linie können wir froh sein, dass Manu zurück ist. Das ist auch für uns bei Bayern extrem hilfreich. Das schöne ist, dass bei uns auf allen Positionen das Leistungsprinzip gilt. Wir haben mit Marc auch einen hervorragenden Torhüter.“

+++ Zur Adeyemi-Situation +++

Zur Situation um Karim Adeyemi, der eine Reise zur U21 des DFB-Teams verweigert hat wollten sich beide Spieler nicht äußern.

+++ Goretzka zur Kimmich-Debatte +++

„Er ist glaube ich ein sehr guter Rechtsverteidiger, dass wissen wir alle, aber er ist auch ein sehr guter Sechser. Wo er uns am Ende helfen wird das entscheidet der Trainer.“

+++ Goretzka zum Umgang mit Rückschlägen +++

„Ich habe es eigentlich nicht als herbe Rückschläge empfunden. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden damit wie die Saison bisher läuft“, erklärte der Bayern-Star. Man dürfe nicht zu viel Zeit damit verschwenden sich zu ärgern und müsse wieder gute Leistung bringen in dem man sich dem Verein und der Nationalmannschaft verpflichtet.

+++ Goretzka zur Nagelsmann-Taktik +++

„Wir haben in den ersten Trainingseinheiten angerissen worum es geht.“ Das der neue Cheftrainer eine stabile Defensive hervorgehoben habe sei laut Goretzka die richtige Entscheidung gewesen. „Wir bekommen immer noch zu viele Gegentore.“

+++ Goretzka zur WM in Katar +++

„Der Fehler lag damals in der Vergabe. Die Kriterien diesbezüglich werden hoffentlich überarbeitet werden. Jetzt konzentrieren wir uns aber erst einmal auf den Sommer. Ich bin froh, dass solche Fragen dann abnehmen werden. Danach sehnen wir uns alle, denke ich.“

+++ Zum Konkurrenzdruck im Kader und dem Kampf um die Startplätze +++

„Die Frage ob man sich zeigen muss sollte sich jeder selbst beantworten“, erklärte Goretzka. Man habe einen guten Kader in dem die Konkurrenz sehr groß sei. „Ich persönlich bin davon überzeugt, dass ich der Mannschaft helfen kann. Wie, wo und wann, das muss Julian entscheiden.“

Gnabry habe natürlich etwas mehr erwartet, zumal die Saison inklusive der Verletzung unglücklich gestartet sei. „Bei mir ist es jetzt auch wieder besser mit der Schiene und ich werde auf jeden Fall versuchen wieder mein bestes zu geben“, verspricht der Flügelspieler.

+++ Goretzka zur Aufbruchsstimmung +++

„Ich glaube wir haben in der Vergangenheit schon sehr häufig davon gesprochen diese Aufbruchsstimmung erzeugen zu wollen. In erster Linie funktioniert das über guten Fußball.“

+++ Gnabry zu den Bayern-Spielern im Kader +++

„Man kennt sich dadurch ein bisschen besser, der Trainer weiß was der Spieler macht und kann. Natürlich hilft das in irgendeiner Form. Nichtsdestotrotz haben wir einen breiteren Kader mit den besten Spielern Deutschlands.“

+++ Goretzka zur Verletzung und mangelndem Erfolg mit der A-Nationalmannschaft +++

Die zuvor verletzte Hand sei inzwischen in Ordnung. „Ich spiele ja mit der Schiene, mit der ich auch in der Bundesliga und in der Champions League gespielt habe. Damit passt es ganz gut“, erklärte Goretzka auch wenn die Schiene „sehr klobig“ sei.

Allerdings erhofft sich der Mittelfeldspieler in Zukunft mehr Erfolg mit der A-Nationalmannschaft. „Das ist ja auch schon oft thematisiert worden, dass wir gerade auch in den Jugendnationalmannschaften, mit dem 95er-Jahrgang, sehr erfolgreich waren. Wir das aber irgendwie in der A-Nationalmannschaft - außer beim Confed-Cup - noch nicht geschafft haben ein erfolgreiches Turnier zu spielen, was natürlich an mir persönlich nagt und ich glaube da kann ich auch für die anderen Jungs sprechen. Umso größer ist natürlich die Motivation, das im kommenden Turnier jetzt endlich zu schaffen.“

+++ Zum EM-Ball +++

Die PK beginnt mit einer Nachfrage zum heute präsentierten EM-Ball. Sowohl Name, Optik und das Ballgefühl haben den beiden Gästen Serge Gnabry und Leon Goretzka gefallen. „Es wird wahrscheinlich ein gutes Turnier werden“, zeigte sich Gnabry optimistisch.

+++ Goretzka äußert sich über Verhältnis zu Fans +++