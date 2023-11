Nummer eins im deutschen Tor: Neuer? Ter Stegen "besser ausgebildet"

Manuel Neuer , lange Jahre Stammkeeper beim DFB, hat seinen Posten inzwischen an Marc-André ter Stegen verloren. Der Torhüter des FC Barcelona stand in acht der vergangenen neun Partien für die Nationalmannschaft auf dem Feld.

Neuer ist nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Dezember inzwischen wieder zurückgekehrt und zeigte in seinen bislang absolvierten fünf Pflichtspielen für den Rekordmeister ansprechende Leistungen.

Adler lobt starke Technik von ter Stegen

René Adler, seines Zeichens langjähriger Keeper, tut sich bei Beantwortung dieser Frage schwer. „Ich glaube, dass es zwei Torhüter sind, die das Torwartspiel in den letzten Jahren sehr geprägt haben. Beide sind ruhig am Ball, werden nie nervös, wenn sie gepresst werden und haben ein unfassbar gutes Passspiel“, so der Sky-Experte.