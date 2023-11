Paris Brunner vom BVB-Buhmann zum WM-Helden - User feiern U17-Shootingstar

Vom bösen Buben zum WM-Helden: Es war ausgerechnet Paris Brunner, der die deutschen U17-Fußballer auf dramatische Art ins Endspiel der WM in Indonesien geschossen hatte - und auf den hinterher die Lobeshymnen einprasselten.

Der Youngster von Borussia Dortmund, der in seinem Klub zuletzt für reichlich Wirbel gesorgt und in Ungnade gefallen war, verwandelte beim 4:2 im Elfmeterschießen gegen Argentinien den letzten Schuss, nachdem Brunner in der regulären Spielzeit bereits einen Doppelpack erzielt (9./58.) und es nach spektakulären 90 Minuten 3:3 (1:2) gestanden hatte.