Pressestimmen zur DFB-Krise: "Deutschland ein echtes Begräbnis"

Stattdessen schließt das DFB-Team das schlechteste Kalenderjahr seit 1964 ab, nachdem man in diesem nur drei Siege einfahren konnte und von Österreich weiter in die Krise gestoßen wurde.

Deutschland

Kicker: „Nagelsmann muss alles hinterfragen - vor allem seine Maßnahmen. Nach dem in jeder Hinsicht armseligen und unwürdigen Auftritt zum Jahresabschluss gegen Österreich kann man eigentlich nur noch vom Glauben an eine erfolgreiche Heim-EM abfallen.“

Schürrles kurioses Angebot an DFB-Stars

Ran: „Kaum Automatismen, etliche Fehlpässe, kein Flow, keine Dynamik. Stattdessen unerklärliche Fehlpässe, träge wirkende Bemühungen des Zusammenspiels. Es läuft überhaupt nichts zusammen. Und das liegt auch in der Verantwortung des Trainers.“

Süddeutsche Zeitung: „Abbruchstimmung (...) Uneingespielt, wie dieses System war (sein musste, in der Kürze der Zeit), verwirrte sich die DFB-Elf vor allem selbst (...) So muss Nagelsmann nach einer 0:2-Niederlage und einer irritierenden Leistung mit dem Gegenteil von Aufbruchstimmung ins EM-Jahr ziehen - und mit Debatten darüber, ob er die auf der Sinnsuche befindliche DFB-Elf nicht mit überambitioniertem Coaching überfordert.“

Bild: „Wir verstehen es einfach nicht, Herr Nagelsmann! Sind Sie sich sicher, dass die Spieler verstehen, was Sie wollen? Haben Sie einen klaren Plan? Die TV-Interviews nach den jüngsten Pleiten machten nicht den Eindruck.“

England

BBC : „Deutschland verliert in Österreich; und Nagelsmann leidet weiter.“

The Guardian : „Österreich besiegte ein zahnloses Deutschland, gewann das Freundschaftsspiel mit 2:0 und beendete das Jahr mit einem Hoch, während es den Druck auf den angeschlagenen Gastgeber der Euro 2024 erhöht.“

Spanien

Marca: „Trotz der Ankunft von Julian Nagelsmann ist Deutschland immer noch mit sich selbst zerstritten. Heute, in einem Freundschaftsspiel gegen Österreich, verloren sie mit 2:0 und hinterließen ein schlechtes Image. Das Auffälligste an der Partie war jedoch der Platzverweis für Leroy Sané in der 49. Minute.“