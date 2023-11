U17-WM: Achtelfinale Deutschland gegen USA im LIVETICKER

Nach einer souveränen Vorrunde gehen die deutschen U17-Junioren bei der WM in Indonesien als Favoriten ins Achtelfinale gegen die USA . SPORT1 begleitet das Spiel im LIVETICKER.

+++ 53. Minute, Deutschland - USA 2:1 +++

Die USA erwischen den besseren Start nach der Pause. Ramsak kommt gegen Keyrol Figueroa zu spät und beschert dem Gegner eine gefährliche Freistoßposition. Der folgende Flachschuss bleibt jedoch in der Mauer hängen.

+++ 49. Minute, Deutschland - USA 2:1 +++

Überraschend ist: Nach knapp 50 Minuten hat die USA mit 66 Prozent deutlich mehr Ballbesitz. Auch die Passquote von bislang 82 Prozent ist höher als die des DFB-Teams. Allerdings liegt Deutschland mit 5:1 Torschüssen vorne, wenn es darum geht den Ballbesitz in Chancen umzuwandeln.

+++ Anpfiff zur zweiten Halbzeit, Deutschland - USA 2:1 +++

Weiter geht es in der zweiten Halbzeit, der Ball rollt.

So sieht Nagelsmann das Rangnick-Duell

+++ Halbzeit, Deutschland - USA 2:1 +++

Halbzeit in Indonesien! Das DFB-Team führt in einem kniffligen Spiel alles in allem verdient mit 2:1. Herrmann (1:0) und Moerstedt (2:1) sorgten für die beiden Treffer der deutschen Nationalmannschaft. Auf der anderen Seite war Taha Habroune (1:1) für die USA erfolgreich.