2. Bundesliga: HSV-Youngster sorgt bei U17-WM für Furore

Kader-Debüt bei den Profis und WM-Teilnahme: Yalcinkaya überglücklich

Aus dem Nichts kommt diese Leistung nicht. Der Youngster wurde schon beim HSV für seine vielversprechende Entwicklung in der U19 belohnt und kam beim Spiel gegen Kiel am 11. November zu seinem Kader-Debüt bei den Profis. Yalcinkaya kann die rasante Entwicklung der letzten Tage selbst kaum fassen.

Yalcinkaya verbrennt sich als Kleinkind

Dass er es bislang so weit gebracht hat, grenzt an ein Wunder. Als Kleinkind hatte er beim Spielen am Kabel einer Fritteuse gezogen, weshalb das heiße Fett sich über seinem Körper ergoss. An vielen Stellen seines Körpers verbrannte damals seine Haut. Bis heute zeugen Narben am Hals noch von diesem Unfall.