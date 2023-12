DFB-Krise? Gündogan spricht Klartext!

„Ich habe in gewissen Phasen das Gefühl, dass jeder Einzelne von uns zu viel mit sich selbst beschäftigt ist“, sagte der DFB-Kapitän im Gespräch mit der Zeit : „Wir haben es bis jetzt nicht geschafft, als Mannschaft zu wachsen.“

Gündogan: „Wir brauchen klare Aufgaben“

An der Qualität des Teams zweifelt Gündogan nicht, diese sei "im Vergleich zu vielen anderen Mannschaften groß", betonte der 33-Jährige: "Vielleicht liegt das Problem auch darin begründet, dass wir so viele außergewöhnliche Fußballer in unseren Reihen haben." Auf die Frage, warum die Puzzleteile derzeit nicht zusammenpassen, antwortete Gündogan: "Wir brauchen klare Aufgaben."