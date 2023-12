Nationalmannschaft: Schneechaos bremst Nagelsmann aus

Das Schneechaos in München beeinflusst auch die Reiseplanung von Julian Nagelsmann. Da sein Flug aufgrund des Wintereinbruchs von München nach Hamburg am Samstagmorgen gestrichen wurde, setzte sich der Bundestrainer spontan ins Auto, um an der EM-Auslosung am Abend (18.00 Uhr) in der Elbphilharmonie teilzunehmen.