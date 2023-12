U17 nach WM-Triumph: "Darfst dich nicht brechen lassen" - das rät Effenberg der goldenen Generation

Der frühere Ex-Nationalspieler und Profi des FC Bayern , der mit dem deutschen Rekordmeister unter anderem dreimal die Schale holte und 2001 zudem die Champions League gewann, war schließlich in einfachen Verhältnissen groß geworden. Geschenkt wurde ihm nichts.

Nach WM-Titel: Das rät Effenberg der goldenen Generation

Effenbergs Ratschlag daher an die neue, laut DFB-Sportdirektor Rudi Völler womöglich goldene deutsche Spielergeneration: Viel Demut und Geduld.

Vor allem aber auch Hartnäckigkeit, um dann den Sprung zu den Profis und zu einem Topklub zu schaffen: „Wenn du das in der Birne verstehst, dann werden auch vielleicht zwei, drei Spieler durchkommen.“

„Du denkst, ich muss wieder nach Hause zu meiner Mutter“

„Ich bin aus Hamburg weg in die A-Jugend zu Gladbach mit dem Ziel, dann im Anschluss direkt Profi zu werden. Das Entscheidende ist, dass du physisch einfach schon soweit sein musst, um im Herren-Fußball mitzumischen. Das ist der Knackpunkt, wenn du 16, 17 oder 18 bist. Ich bin damals in der A-Jugend reingekommen und durfte bei den Profis mittrainieren, wo so Leute wie Christian Hochstätter, Uwe Rahn oder Hans-Günter Bruns waren. Da wirst du im Training natürlich erst mal richtig durchgeprügelt und du denkst, ich muss wieder nach Hause zu meiner Mutter.“