DFB-Star Marc-André ter Stegen im Babyglück

Vaterfreuden im Hause ter Stegen! Wie der Torhüter des FC Barcelona am Sonntagabend bekanntgab, wurden er und seine Frau Daniela am 1. Februar zum zweiten Mal Eltern.

Ter Stegen postete ein Bild mit seinem neugeborenen Sohn Tom und kommentierte den Post mit „Welcome to our family, Tom.“ Zum ersten mal Vater wurde ter Stegen am 28. Dezember 2019, als Sohn Ben in Barcelona zur Welt kam.