Kroos-Rückkehr ins DFB-Team? Sammer mit klarer Position

Sollte Toni Kroos mit Blick auf die EM in die deutsche Nationalmannschaft zurückkehren ? Diese Frage wird immer intensiver diskutiert. Jetzt hat sich auch Matthias Sammer in der Debatte zu Wort gemeldet - und der früherer DFB-Sportdirektor bezog dabei klar Stellung.

Damit ein mögliches DFB-Comeback für Kroos auch erfolgreich verläuft, müssen gewisse Voraussetzungen - auch von Bundestrainer Julian Nagelsmann - geschaffen werden. „Wenn das ein Thema sein sollte, dann muss er unumstritten zurückkehren können. Man muss aufpassen, was das für die Hierarchie bedeutet“, sagte Sammer und meinte mit Blick auf eine mögliche Achse von Führungsspielern: „Toni Kroos mit Antonio Rüdiger an der Seite - das könnte ein Stück weit passen. Das kann natürlich nur Julian Nagelsmann, mit seiner Idee wie er spielen lassen will, erklären.“

„Der beste Toni Kroos, den es je gegeben hat“

„Er ist im Zentrum, der defensive Sechser. Jetzt würde jeder sagen, das kann er eigentlich nicht“, analysierte Sammer. „Er ist in Ballbesitz der alte Toni Kroos, macht kaum Fehler, er hat den Überblick in engen Situationen und löst sie. Was mich begeistert hat, ist das Spiel gegen den Ball, dieses Zustechen. Er ist unheimlich spritzig. Daher ist er in meinen Augen der Beste.“