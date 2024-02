Löw rechnet mit Kruse ab - und wie!

Kruses Eskapaden seien nicht der Hauptgrund für die Ausbootung gewesen. „Die Wahrheit ist: Er war einfach nicht gut genug. Max hätte gute Qualität als Spieler gehabt, aber Max wäre manchmal besser in der Uwe-Seeler-Traditionself aufgehoben gewesen, weil das Tempo, seine Dynamik in dem Spiel einfach auch ein Stück weit zu wenig waren“, erklärte der 64-Jährige bei Welt TV .

Löw unterstrich dabei auch deutlich, dass für ihn die Leistung auf dem Platz deutlich wichtiger sei, als das, was neben dem Platz passiert. „Solche Dinge wie im Hotel hat es früher auch schon mal gegeben. Aber das war jetzt nicht der Grund, warum Max 2014 nicht dabei war. Die Gründe waren leistungsmäßig. Nicht das, was da im Hotel passiert ist“, erklärt der Weltmeister-Coach. Er deutete auch an, dass mit Kruse mehr vorgefallen sei: „Da gab es noch das eine oder andere, das man vielleicht erzählen könnte.“