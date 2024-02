"Heuchlerisch!" Kruse attaciert Löw und gesteht Sex-Besuch im DFB-Hotel

In dem Podcast Flatterball, den er gemeinsam mit Martin Harnik betreibt, sprach der einstige Stürmer über sein Aus bei der Nationalmannschaft vor der WM 2014.

Konkret geht es um einen Vorfall aus dem November 2013, als das DFB-Team in England weilte. „Wir haben erst Poker gespielt. Und wie ich halt so bin, komme ich auf dumme Ideen und habe mir dann kurzerhand nach 23 Uhr jemanden aufs Zimmer bestellt“, berichtete Kruse.

Kruse gesteht Sex-Besuch im DFB-Hotel

„Fünf Minuten später“ habe es an seiner Tür geklopft. „Das Herz hat gepocht. Ich wollte durch das Schlüsselloch gucken. Aber da wurde die Hand von außen vorgehalten“, schilderte der Ex-Profi weiter.

Nagelsmann-Hinweis: "So, wie es aussieht, nein"

„Heuchlerisch!“ Kruse poltert gegen Löw

Für Kruse war damit der Vorfall erledigt, zumal er im Testspiel in der Startaufstellung stand. Allerdings wurde er nach seiner Auswechslung nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert und wurde somit nicht wie seine damaligen Teamkollegen Weltmeister in Brasilien.

„Das fand ich so heuchlerisch“, polterte Kruse und ergänzte, „dann sag mir doch einfach: ‚Max, du hast Scheiße gebaut, für dich wars das in der Nationalmannschaft‘. Zieh es einfach strikt durch. Aber so zu tun, als ob ich noch eine Chance kriegen würde und mich dann einfach nicht einzuladen...“