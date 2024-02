Schlotterbeck zur EM? "Natürlich ist das etwas, was ihn gestört hat"

„Nico ist jemand, der für sich den Anspruch hat, eine wichtige Rolle für die Nationalmannschaft zu spielen“, erklärte BVB-Trainer Edin Terzic vor dem Champions-League-Spiel in Eindhoven bei Prime .

Zuletzt hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann Schlotterbeck allerdings nicht in den Kader berufen. „Natürlich ist das etwas, was ihn gestört hat“, betonte Terzic und fügte hinzu: „Aber das kann er nur durch gute Leistungen verändern. Dafür geben wir ihm in Training und im Spiel die Möglichkeit. Hoffentlich kann er sie nutzen.“