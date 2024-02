Siegt sich die DFB-Elf zu Olympia? Frankreich vs. Deutschland LIVE im TV, Stream und Ticker

Das erste Länderspiel des Jahres ist richtungsweisend. Am Freitagabend trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Rahmen des Nations-League-Halbfinals auf Frankreich - und spielt dabei um mehr als nur den Finaleinzug.

Denn: In der Nations League werden unter den vier verbliebenen Teams (Frankreich, Deutschland, Spanien, Niederlande) auch noch zwei Tickets für die Olympischen Spiele in Paris vergeben. Da Frankreich als Gastgeber bereits qualifiziert ist, wird der DFB-Elf am Abend ein Sieg über die Französinnen reichen, um sich das ersehnte Olympia-Ticket zu sichern. Anpfiff der Partie ist um 21:00 Uhr, die ARD überträgt die Begegnung live.