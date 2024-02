Toni Kroos machte sich über DFB lustig - nur Tage vor Comeback-Ankündigung!

Ex-Weltmeister Toni Kroos hat sich wenige Tage vor seiner angekündigten Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft noch über den DFB lustig gemacht. In seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ hatte er sarkastisch auf ein Angebot des Verbandes reagiert.

Der DFB hatte Kroos Zugriff auf sein Karten-Kontingent für Tickets zur Heim-EM im Sommer angeboten. Kroos störte sich dabei vor allem an der Anrede in einer entsprechenden E-Mail und an den Preisen der Eintrittskarten.