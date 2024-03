DFB-Kader: Überraschung bei DFB-Torhütern

Trapp wackelt bei Eintracht Frankfurt

Zwar hatte sich Frankfurts Coach Dino Toppmöller noch hinter seinen Keeper gestellt (“Kevin macht im Training einen sehr fokussierten Eindruck. Er ist total bereit! Zuletzt in Heidenheim hat er in den richtigen Momenten Ruhe reingebracht.“), doch Nagelsmann setzt nun vorerst auf ein anderes Quartett.

Trapp zuletzt die Nummer eins im Tor

Die deutsche Mannschaft trifft am 23. März (21.00 Uhr im LIVETICKER) in Lyon auf Frankreich, drei Tage später empfängt das DFB-Team ausgerechnet in Trapps „Wohnzimmer“ Deutsche Bank Park in Frankfurt die Niederlande (Dienstag, 20.45 Uhr im LIVETICKER).