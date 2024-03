Heute live: Deutschland - Niederlande im TV und Livestream - Weiterer DFB-Erfolg?

Nächster Härtetest für die deutsche Nationalmannschaft: Nach dem überzeugenden Sieg gegen Vizeweltmeister Frankreich wartet das Duell mit den Niederlanden. Im Klassiker (20.45 Uhr) will das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann die neu entfachte Euphorie am Leben halten.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir haben mal den Blinker gesetzt Richtung Heim-EM“, sagte der DFB-Coach nach dem fulminanten 2:0 in Frankreich und ergänzte mit Blick auf den Klassiker gegen die Niederlande: „Es wäre gut, wenn wir weiter Gas geben.“ Und zwar, um im Bild zu bleiben, erneut in Formel-1-Geschwindigkeit. „Wir müssen nachziehen“, forderte Sportdirektor Rudi Völler in der Hoffnung, auf der neuen Erfolgsspur bis zum Turnier zu rasen.

So können Sie Deutschland - Niederlande live verfolgen:

Besteht das DFB-Team gehen Xavi, Malen und Co.?

Den Fahrplan dafür glaubt Nagelsmann zu kennen. „Den Mut auf dem Platz“ aus der magischen Nacht von Lyon „wollen wir auch gegen Holland wieder sehen“, sagte der 36-Jährige.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch an der Herangehensweise wolle man nichts ändern. Obwohl Oranje mit Abwehrkante Virgil van Dijk in einer Dreierkette agiert und mit dem Dortmunder Donyell Malen, Sturmrakete Xavi aus Leipzig oder dem ausgebufften Routinier Memphis Depay über jede Menge Offensivpower verfügt. Die Schotten, am 14. Juni deutscher Gegner im EM-Eröffnungsspiel, bekamen dies beim 0:4 am Freitag in Amsterdam schmerzlichst zu spüren.

Nagelsmann geht es „losgelöst vom Ergebnis um die Art und Weise“ an. Nach dem Motto „Wir wollen kicken!“ will er vor allem von seinen Zauberern Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz im Angriff Mut zu Entscheidungen sehen - „in dem Wissen, dass Fehler passieren können“. Solange das Gegenpressing funktioniere, sei das „nicht dramatisch“.