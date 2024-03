Nationalmannschaft: Dieses Restchance gibt es für „Major Tom“ als Torhymne

Ein kleines Schlupfloch bleibt für „Major Tom“ allerdings bestehen. Die Nationalverbände können „Vorschläge für Lieder zum Warm-Up und nach Abpfiff einreichen“, heißt es. Nicht ausgeschlossen, dass der 80er-Jahre-Welthit also zumindest vor oder nach den deutschen Spielen in den Stadien zu hören sein wird.

Läuft „Major Tom“ bei den DFB-Tests im Sommer?

Allerdings: Wenn Deutschland am 3. Juni in Nürnberg auf die Ukraine und am 7. Juni in Mönchengladbach auf Griechenland trifft, könnte „Major Tom“ womöglich als Torhymne zum Einsatz kommen. Eine denkbare Möglichkeit, die auch in den Gedankengängen des DFB existiert.