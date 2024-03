"Die Hoffnung stirbt zuletzt" - Moukoko träumt von Heim-EM

BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko ist derzeit mit der U21 Nationalmannschaft unterwegs, spielt am Abend gegen Israel um die EM-Qualifikation (1 8 Uhr im LIVETICKER ). Den Traum von der Heim-EM im Sommer hat der 19-Jährige aber noch nicht abgeschrieben.

Im Interview mit ran spricht Moukoko offen über seinen Wunsch, bei der Europameisterschaft für das A-Nationalteam aufzulaufen. „Ich glaube, jeder Spieler guckt da hin, aber am Ende muss ich die Leistung auch im Verein abrufen. Vor der Weltmeisterschaft hatte auch keiner mit mir gerechnet und auf einmal war ich dabei. Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte der zweimalige A-Nationalspieler.

Deutschland „demontiert“ Frankreich

Großes Lob fand Moukoko unterdessen für die Leistung seiner Kollegen gegen Frankreich. „Das war brutal. So einen Anfang habe ich nicht erwartet. Ich war sehr überrascht. Aber wir haben die Spieler und die Qualität, jede Nation zu schlagen. Auch wenn die Franzosen sehr gute Spieler auf dem Platz hatten, hat man einfach das Gefühl gehabt, Deutschland demontiert gerade Frankreich - es war auch so“, schwärmte das Stürmer-Talent.

Für ihn selbst war es immer ein Traum, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Seinen Teamkollegen bei der U21 will Moukoko deswegen Mut machen: „Jeder, der den Traum hat, irgendwann mal A-Nationalmannschaft zu spielen, soll sich ranhalten und daran glauben. Der Glauben an sich selbst, an die eigene Qualität ist das Wichtigste. Hart arbeiten lohnt sich immer. Ich motiviere sie auch gerne, mit mir ins Gym zu gehen. Wenn einer schlafen möchte, dann nerve ich denjenigen, dass er mitkommen soll.“