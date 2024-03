Einzelkritik: Kroos dirigiert, Wirtz zaubert - Debütant zeigt anfangs Schwächen

Mit einem echten Ausrufezeichen hat die deutsche Nationalmannschaft die heiße Phase vor der Heim-EM eingeläutet.

Bei der Rückkehr des überragenden Toni Kroos feierte die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Lyon einen verdienten 2:0-Sieg gegen Frankreich.

In einem wie verwandelt agierenden DFB-Team zeigte neben dem Real-Star vor allem Leverkusen-Youngster Florian Wirtz eine bärenstarke Leistung.

Die SPORT1-Einzelkritik der deutschen DFB-Stars:

MARC-ANDRÉ TER STEGEN: Behielt in der 25. Minute gegen Mbappé die Nerven und präsentierte sich in Halbzeit eins auch in allen anderen Szenen als sicherer Rückhalt. Auch im zweiten Abschnitt, als die Franzosen in manchen Phasen stark auf einen Treffer drückten, behielt er die Übersicht. SPORT1-Note: 2

JOSHUA KIMMICH: Bekam es immer wieder mit Kylian Mbappé zu tun und hatte dabei natürlich Nachteile in Sachen Tempo. Blieb aber bissig, zweikampfstark und geradezu fehlerfrei. Fand in der zweiten Hälfte sogar immer wieder den Raum für Ausflüge nach vorne. SPORT1-Note: 2

JONATHAN TAH: War immer zur Stelle, wenn Mittelstädt auf seiner Seite Hilfe benötigte. Dirigierte seine Neben- und Vorderleute, beteiligte sich aber nicht durchgehend am Spielaufbau. Überließ diese Rolle Kroos. SPORT1-Note: 2

Dembélé stellt Mittelstädt vor Probleme

ANTONIO RÜDIGER: Stimmte sich gut mit Tah ab, kommunizierte viel und profitierte von der seriösen Leistung von Andrich vor der Abwehr. Versuchte es zudem immer wieder mit vertikalen Bällen in die Spitze, konzentrierte sich aber zumeist auf das Verteidigen. Rettete am Ende mit einer spektakulären Aktion die Null. SPORT1-Note: 2

MAXIMILIAN MITTELSTÄDT: Hatte auf der linken Abwehrseite doch arge Probleme mit Ousmane Dembélé und zog in den Zweikämpfen immer wieder den Kürzeren. Steigerte sich im Laufe des Spiels und wurde in seinen Aktionen konzentrierter. Wagte sich dann auch vermehrt nach vorne und hätte in der 79. Minute sogar fast getroffen. In der Schlussphase bewahrte ihn Rüdiger mit einer Wahnsinns-Rettungsaktion allerdings vor einem Eigentor. SPORT1-Note: 3

ROBERT ANDRICH: Sammelte von Beginn an viele Ballkontakte. Beschränkte sich dabei auf sichere Pässe und Stabilität. War sich bei Kontern der Franzosen für keinen Sprint zu schade und ackerte fleißig neben Kroos. Wurde seinem Image konsequenter Abräumer gerecht. SPORT1-Note: 2

TONI KROOS: Dreh- und Angelpunkt des deutschen Spiels. Wurde in zahlreichen Situationen gesucht und regelte souverän die Zentrale der Nationalmannschaft. Packte immer wieder sehenswerte Pässe aus und beruhigte das Spiel, wenn es nötig war. Biss sich auch giftig in so manchen Zweikampf und unterbrach mit klugen Fouls das Spiel der Franzosen. Wurde in der 89. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 1,5

Wirtz nicht zu stoppen

ILKAY GÜNDOGAN: Nicht ganz so präsent wie Kroos, aber in der offensiveren Rolle deutlich besser als in den vergangenen Länderspielen. Harmonierte gut mit dem jungen Trio um sich herum. Verlor sich kurz vor der Strafraumgrenze manchmal im Klein-Klein. Wurde in der 72. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

JAMAL MUSIALA: Brauchte ein wenig, um in die Partie zu kommen, sorgte dann im ersten Abschnitt immer wieder gute Offensivaktionen und rettete einmal sogar als letzter Mann. Begeisterte die mitgereisten Fans dann mit seiner Vorlage zum 2:0 durch Havertz und blieb ein wichtiger Faktor im deutschen Offensivspiel. Wurde in der 79. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 2

FLORIAN WIRTZ: Brachte mit seinem Blitz-Traumtor die deutsche Mannschaft nach nur wenigen Sekunden in Führung. Blieb auch in der Folge ein Aktivposten und sorgte immer wieder für Aufregung in der französischen Defensive. Besonders sehenswert: Sein herrlicher Pass auf Musiala kurz vor dem zweiten deutschen Treffer. Wurde in der 72. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 1

KAI HAVERTZ: Hatte es gegen Pavard und Upamecano nicht ganz so leicht, behielt aber den Kopf oben und bewegte sich gut zwischen den Linien. Wechselte in der ersten Halbzeit immer wieder mit Wirtz und Musiala die Positionen und wurde in der zweiten Hälfte für seine harte Arbeit belohnt. Durfte in der 80. Minute den Platz verlassen. SPORT1-Note: 2

THOMAS MÜLLER: Kam in Minute 72 ins Spiel. Bewegte sich viel, konnte aber eine dicke Chance nicht nutzen. SPORT1-Note: 3

CHRIS FÜHRICH: Wurde in der 72. Minute eingewechselt. Fügte sich gut ein, so manches Missverständnis unterlief ihm aber trotzdem. SPORT1-Note: 3

DENIZ UNDAV: Wurde zehn Minuten vor dem Schlusspfiff eingewechselt. SPORT1-Note: keine Bewertung

NICLAS FÜLLKRUG: Kam zehn Minuten vor Schluss in die Partie. SPORT1-Note: keine Bewertung