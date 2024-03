Rekordtor und Traumkombination! DFB-Team setzt gegen Frankreich Ausrufezeichen

Gelungener Auftakt ins EM-Jahr 2024! Die deutsche Nationalmannschaft hat im ersten Spiel des Jahres einen eindrucksvollen Sieg eingefahren. Die DFB-Elf besiegte in Lyon Topnation Frankreich mit 2:0 (1:0) und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen.

Florian Wirtz (1.) leitete den DFB-Erfolg nach nur acht Sekunden ein, Kai Havertz markierte kurz nach Wiederbeginn den zweiten deutschen Treffer (48.). Nach dem 2:1-Sieg im September 2023 war es der zweite deutsche Sieg gegen Frankreich in Folge. „Wir können sehr zufrieden sein. Wir haben einen guten Schritt nach vorne gemacht. Es war uns allen klar, dass es jetzt so langsam die letzten Chancen sind in Richtung der EM. Das nehmen wir mit heute“, erklärte Toni Kroos im ZDF.