Im Zeichen der drei Streifen? Längst kein Muss beim DFB

Das blieb auch noch eine ganze Weile so. Beim nächsten WM-Erfolg 1974 in München trugen Kapitän Franz Beckenbauer und Co. zwar Trainingsklamotten mit den drei Streifen, das Trikot aber ähnelte noch jenem von 20 Jahren davor - nur, dass es keinen Schnürkragen mehr gab. Besonders kurios: Finalgegner Niederlande lief mit schwarzen adidas-Streifen auf den orangefarbenen Hemden auf. Kapitän Johan Cruyff allerdings trennte einen der Streifen auf Trikot und Hose ab - er stand beim Rivalen Puma unter Vertrag.