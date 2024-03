Die deutschen Fans hatten sich dafür eingesetzt, dass der 80er-Hit von Peter Schilling den Torjingle „Kernkraft 400″ von Zombie Nation ablöst und bei deutschen Treffern erklingt. Ausgangspunkt waren Adidas-Werbevideos zu den neuen Trikots, in denen „Major Tom“ zu hören war – das Lied ging viral.

Am Ende hatte auch der DFB ein Einsehen – die Fans durften bei Mittelstädts Treffer vom „völlig schwerelosen Raumschiff“ singen. Groß war folglich auch die Freude bei Sänger Peter Schilling, der die Vorgänge um seinen Song genauestens verfolgte.

„Major Tom“-Sänger lädt Müller auf eine Halbe ein

„Ich finde es gut, dass die Aktion aus den Fans, aus dem Publikum heraus entstanden ist. Das ist ein Novum und das macht mich sehr glücklich. Dass das in meinem Heimatland passiert, ist heart-breaking und großartig“, schwärmt er in den SPORT1 News (ab 19.30 Uhr ).

Peter Schilling bei einem Open AIr Konzert in Berlin im Juni 2019

Schilling will seinen Song beim EM-Finale performen

„DFB und UEFA gehören dazu. Ich kann nur hoffen“, will sich Schilling gedulden. Er stelle fest, „dass es ein Song ist, der aus den Fans herauskommt. Die Fans sind die Kunden, die Chefs. Die bestimmen, was läuft.“ Man müsse schauen, „wie das in den Gremien bewertet wird“.