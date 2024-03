Mega-Potenzial! Dieser DFB-Neuling hat eine gigantische Strahlkraft

Die Ankunft des DFB-Tross am Teamhotel in Frankfurt war fast schon eine Art Catwalk. Mode-Liebhaber kamen definitiv auf ihre Kosten. Das klassische Oufit vieler Nationalspieler: Weite Schlaghose, dazu weiße Sneaker, bei dem ein oder anderen Akteur gehörte auch ein It-Piece dazu. Bei Florian Wirtz war es beispielweise eine Designerhandtasche der italienischen Luxusmarke Gucci in Kooperation mit Adidas.