Nagelsmanns EM-Elf: Nur drei Plätze offen

Julian Nagelsmann hat seine EM-Karten bereits im März offen auf den Tisch gelegt. Die Startelf des Bundestrainers für das Heim-Turnier mit dem Eröffnungsspiel am 14. Juni gegen Schottland in München zeichnet sich schon drei Monate vorher klar ab, offen sind aktuell eigentlich nur drei Positionen.

Ein Überblick:

Der langjährige Kapitän Manuel NEUER kehrt nach 15 Monaten in die DFB-Auswahl zurück. Ob auch als Nummer 1, ließ Nagelsmann bei der Verkündung seines 26er-Kaders für die Länderspiele in Frankreich (23.3.) und gegen die Niederlande (26.3.) offen. Doch wer genau hinhörte, als der Bundestrainer darüber sprach, dass der „intelligente“ Stellvertreter Marc-Andre ter Stegen schon wisse, was auf ihn zukomme, der ahnt: Neuer wird das deutsche Tor hüten.