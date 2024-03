Nationalmannschaft: "Gerade sind wir wieder Europameister" - Kroos mit erstem Fazit nach Comeback

Der Neustart von Toni Kroos beim DFB ist gelungen. Nach dem 2:0-Erfolg in Frankreich hat er klargestellt, dass es „falsch wäre, auf die Bremse zu treten“, sondern Euphorie zuzulassen. „Es ist das, nach was sich Fußball-Deutschland und auch die Mannschaft gesehnt hat - nach Erfolgserlebnissen“, erklärte er in seinem Podcast Einfach mal Luppen. Zwar sei es aktuell „tendenziell ein bisschen viel“ an Euphorie, aber: „Das sind Probleme, die wir vorher nicht hatten.“