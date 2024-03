Nagelsmann erklärt Sensationskader für Länderspiele

Ende März ist es soweit, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss sich in zwei Länderspielen beweisen. Am 23. März geht es zunächst gegen Frankreich, drei Tage später warten die Niederlande. Vor der anstehenden Heim-EM eine wichtige Gelegenheit für den Bundestrainer, um seine Spieler noch einmal zu evaluieren.

Die Pressekonferenz zum Nachlesen im Liveticker:

„Er ist sehr wichtig. Toni ist aber nicht der alleinige Heilsbringer. Er weiß genau, was er kann und was er nicht kann. Toni hat dafür ein sehr gutes Gespür und unglaublich viel Erfahrung. Wir hatten sehr viele Gespräche. Er kann ein genialer Verbindungsspieler zwischen Offensive und Defensive sein.“

„Das ist auch Momentum. In diesem Jahr machen sie es sehr, sehr gut. Ich hätte vom VfB auch zwei, drei weitere einladen können. Waldemar Anton ist ein sehr stabiler Verteidiger, auch mit Offensivdrang. Er wird nicht den Anspruch hegen, jedes Spiel von Anfang an zu machen, aber trotzdem Vollgas geben. Maxi Mittelstädt ist aktuell der stabilste Linksverteidiger der Bundesliga. Er ist statistisch gesehen mit Abstand der beste Linksverteidiger der Bundesliga.“

„Es hat mir jetzt keiner gesagt, dass es katastrophal ist, was ich mache. Es geht nicht immer in der Bewertung um Talent. Ich habe mit Edin (Terzic, Anm.d.Red) und Sebastian Kehl telefoniert, ich kann mir vorstellen, dass beide nicht zufrieden sind. Da muss man mehr Gespräche führen, um die Spieler aufzufangen. Ich finde, dass andere Spieler ein besseres Momentum haben. Alle wissen, was es bedarf, dass sie wieder reinkommen. Sie wissen aus den Gesprächen, was fehlt, damit sie wieder für die EM nominiert werden. Das entscheidet der Spieler am Ende. Ich bin nur noch das ausführende Organ.“