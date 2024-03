Nicht nur Ausrüster-Beben: So geriet der DFB in finanzielle Schieflage

Eine Chronik der jüngeren Vergangenheit zeigt, wie der DFB in die finanzielle Schieflage geriet - angefangen im Oktober 2017, als die Verteidigung des WM-Titels noch fest eingeplant war.

OKTOBER 2017: Nachzahlung von über 22 Millionen Euro

JUNI 2018: Historisches WM-Aus vergrößert Sorgen

Bei der WM in Russland scheitert das Männer-Team des DFB erstmals in der Vorrunde. Die Nationalmannschaft ist die wichtigste Einnahmequelle des Verbandes, auch das schwache EM-Abschneiden 2021 verschärft die Sorgen.

OKTOBER 2020: Razzia in der DFB-Zentrale

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt durchsucht die DFB-Zentrale wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Bei der aufsehenerregenden Razzia geht es um mutmaßlich falsch versteuerte Einnahmen aus Bandenwerbung bei Länderspielen in den Jahren 2014 und 2015.

JUNI 2022: Kosten des DFB-Campus explodieren

Der DFB eröffnet nach 39 Monaten Bauzeit den neuen modernen Campus in der Frankfurter Kennedyallee. Die Gesamtkosten explodieren jedoch - und summieren sich auf 180 Millionen Euro.

NOVEMBER 2022: Prämienverlust durch frühes WM-Aus

Das Männer-Nationalteam scheitert auch bei der WM in Katar in der Vorrunde. Der sportliche Misserfolg setzt den Verband finanziell weiter unter Druck. Dem DFB entgehen erneut wichtige Prämien in Millionenhöhe.