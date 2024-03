Ausrüster-Hammer: DFB nennt Details

In Bezug auf einen Bericht des Handelsblatts , wonach der ab 2027 laufende Nike-Deal dem DFB jährlich circa 100 Millionen Euro Einnahmen bringen soll, schrieb der Verband: „Im Ausschreibungsverfahren haben sich alle Beteiligten zur Vertraulichkeit verpflichtet, der DFB wird Zahlen zum wirtschaftlichen Rahmen der Partnerschaft mit Nike daher weder bestätigen noch dementieren oder kommentieren. Dies gilt auch für alle anderen Angebote, die beim DFB eingegangen sind.“

DFB verteidigt Zeitpunkt der Bekanntgabe

Auch der Zeitpunkt der Bekanntgabe kurz vor Beginn der EM in Deutschland wurde kritisiert, zumal der aktuelle und langjährige Ausrüster Adidas erst in dieser Woche einen erfolgreichen Start der Kampagne für das außergewöhnliche pinke Auswärtstrikot hingelegt hatte.

Damit sollte die Gefahr von Insiderhandel minimiert werden. An dem Verfahren waren laut DFB mehrere börsennotierte Unternehmen beteiligt.

Der zeitliche Ablauf des Vergabeverfahrens war dabei klar geregelt. Die Frist zur Einreichung eines schriftlichen Angebots lief am 15. März ab. Zudem konnten interessierte Unternehmen zwischen dem 18. und 20. März „ihre inhaltlichen Ideen und Visionen für eine Partnerschaft zu präsentieren“.

„Zustimmung einstimmig erteilt“

Die eingegangenen Angebote wurden anschließend von der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG geprüft. „In diesem Prozess wurden inhaltliche und wirtschaftliche Gesichtspunkte gleichermaßen berücksichtigt“, teilte der Verband mit.

Es folgte eine Empfehlung an den Aufsichtsrat und die DFB-Gesellschafterversammlung, dem Ausrüstervertrag mit Nike zuzustimmen. „Dieser Empfehlung wurde in den Gremien entsprochen und die für den Abschluss des Vertrages erforderliche Zustimmung einstimmig erteilt“, hieß es in dem DFB-Statement.