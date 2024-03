Superhirn in Nagelsmanns Staff: Dieser Taktik-Guru steckt hinter Wirtz' Rekordtor

Rekord! Gerade einmal acht Sekunden brauchte die deutsche Nationalmannschaft für das erste Tor im neuen Länderspiel-Jahr - so schnell wie nie zuvor in der Geschichte. Und das gegen niemand geringeren als Vize-Weltmeister Frankreich.

Wirtz-Rekordtor war einstudiert

„Besser kann man in ein Spiel nicht starten“, meinte der Youngster von Bayer 04 Leverkusen. „Ich bin froh, dass ich endlich mein erstes Tor für Deutschland geschossen habe“, freute sich Wirtz und gab die Lorbeeren direkt weiter: „Tatsächlich haben wir das nicht trainiert, aber wir sind es auf der Leinwand durchgegangen“. Zufall war der Überraschungs-Spielzug also keineswegs.

Standard-Coach Buttgereit als DFB-Wunderwaffe

Superhirn Buttgereit brennt förmlich für den ruhenden Ball. „Standards sind so was Geiles“, sagte er Ende 2022 in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung und betonte: „Bei 70 Prozent aller Fußballspiele liegt die Tordifferenz in der Schlussphase bei einem Tor. Ein gelungener Standard kann also alles verändern.“