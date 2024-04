Legende Becker lobt Trainer für Bayern-Absage!

„Ich freue mich natürlich, dass Toni den Weg zurück zur Nationalmannschaft gefunden hat. Man muss Herrn Nagelsmann ein Kompliment machen, der ihn ja überzeugen konnte, dass er sein Comeback wirklich in die Tat umsetzt. Die Spiele gegen Frankreich und gegen Holland haben gezeigt, wie wichtig Toni in der Nationalmannschaft ist“, sagte Becker bei den Laureus World Sports Awards in Madrid zu SPORT1 .

Kroos DFB-Comeback sei „spielentscheidend“, erklärte Becker zudem: „Wir brauchen den besten deutschen Spieler in der Nationalmannschaft. Das ist für mich Toni Kroos seit Jahren. Das sehen in Deutschland zwar einige Leute anders - aber fragen Sie mal in Madrid, was die von Toni Kroos halten. Toni muss für uns spielen. Und Rüdiger übrigens auch.“