Müller über Heim-EM: „Das Potenzial für Ekstase ist da“

Im Gespräch mit dem GQ Magazin sagte Müller: „Ich glaube, das Potenzial für Ekstase ist da. Ich glaube auch, dass gerade durch vieles, was in den letzten Jahren passiert ist, von Corona bis zu den diversen politischen Problemen auf der Welt, das Bedürfnis sich mal wieder so richtig zu freuen, groß ist. Es fühlt sich aktuell nicht an wie die leichteste Zeit und umso mehr kann so ein Event etwas auslösen, was alle mitreißt. Damit es so wie 2006 wird, müssen die Schlüsselmomente von uns natürlich auch passen, mit Siegen in engen Spielen gegen gute Gegner.“