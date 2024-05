EM 2024: Kader-Nominierung des DFB mit Julian Nagelsmann live im Ticker und Stream

18 Spieler waren zuvor schon bekannt, am Donnerstag stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann den kompletten Kader der deutschen Nationalmannschaft vor, mit dem die Heim-EM angegangen werden soll. SPORT1 berichtet im LIVETICKER und im STREAM.

+++ DFB gab fast den gesamten Kader schon bekannt +++

Der DFB verfolgte in den vergangenen Tagen eine ganz neue Strategie, indem er die Akteure von Medien und Influencern über verschiedene Kanäle veröffentlichen ließ. So veröffentlichte die Tagesschau am Sonntagabend die Nominierung von Nico Schlotterbeck als ersten EM-Fahrer. Bis Mittwochabend folgten 17 weitere Bekanntmachungen.