DFB-Kapitän Gündogan ist für Matthäus nicht gesetzt

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Kapitän Ilkay Gündogan in der EM-Startelf nicht als gesetzt an. „Toni Kroos ist das Gesicht der Mannschaft, der Schlüsselspieler und verlängerte Arm des Trainers. Er ist der gesetzteste von allen Nationalspielern. Und weil er und Gündogan ähnlich spielen, muss Gündogan wahrscheinlich zurückstehen“, sagte Matthäus im Interview mit der Bild am Sonntag.