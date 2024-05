Neuer nimmt DFB-Training auf

Der Rückkehr von Manuel Neuer ins deutsche Tor steht vorerst offenbar nichts mehr im Wege. Der Weltmeister von 2014 hat nach überstandenem Magen-Darm-Infekt im Rahmen der Vorbereitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Blankenhain am Mittwoch das Training aufgenommen. Zunächst übte der 38-Jährige noch abseits der Mannschaft im Fitness-Zelt mit Blick auf seine Torhüterkollegen Alexander Nübel und Oliver Baumann.

Neuer ist von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Heim-EM ab 14. Juni als klare Nummer eins vorgesehen. Sein erstes Länderspiel seit dem blamablen WM-Vorrundenaus gegen Costa Rica im Dezember 2022 soll der EURO-Test am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Nürnberg gegen die Ukraine sein. Vier Tage später steht in Mönchengladbach die EM-Generalprobe gegen Griechenland an.