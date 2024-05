Thomas Müller muss während der EM wohl vor Gericht aussagen

Auf Thomas Müller kommt während der Europameisterschaft in Deutschland offenbar ein Gerichtstermin zu. Der Nationalspieler des FC Bayern soll während des Turniers als Zeuge aussagen, nachdem in sein Haus in Otterfing eingebrochen worden war. Das berichtet die Bild.

Der Prozess gegen einen Tatverdächtigen, der in Portugal festgenommen wurde und mittlerweile in München in Untersuchungshaft sitzt, wird am 18. Juni beginnen. Zwei weitere Verhandlungstage sind angesetzt, bestätigte Landgerichtssprecherin Bettina Kaestner. Auch am 25. oder 26. Juni könnte Müller also eingeladen werden.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt in der Vorrunde am 14. Juni gegen Schottland, am 19. Juni gegen Ungarn und am 23. Juni gegen die Schweiz. Mit einem Spieltag kollidieren die Gerichtstermine also immerhin nicht.

Müller muss wohl vor Gericht erscheinen

Dass Müller tatsächlich erscheinen muss, gilt als wahrscheinlich. Der Gang zum Gericht bliebe dem Routinier nur erspart, wenn die Verteidigung des Angeklagten auf sein Erscheinen verzichten würde.

Die Anwälte Nanni Charlotte Herrmann und Andreas Remiger ließen aber bereits wissen, dass dies wohl nicht der Fall sein wird: „Uns ist bewusst, dass Herr Müller zum Zeitpunkt der Verhandlung bei der Nationalelf gebraucht wird. Leider nimmt das Gericht auf äußere Umstände wie die EM keine Rücksicht bei der Terminierung.“