FC Bayern: So denkt Müller über die Kompany-Entscheidung

Vieles deutet darauf hin, dass die schier endlose Trainersuche des FC Bayern bald endet und Vincent Kompany an der Säbener Straße unterschreibt. Auch Thomas Müller zeigt sich nach der offenbar gefallenen Entscheidung erleichtert.

„Falls es wirklich stimmt, aber es wirkt ja so, bin ich froh, dass wir im Verein jetzt einen Trainer haben und wir in die Planungen gehen können“, sagte Müller während einer Pressekonferenz beim DFB-Team, will sich aber zunächst auf die EM im eigenen Land konzentrieren.