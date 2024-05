Ein Tor macht ihn zur Legende! Deutschland trauert um Fußball-Idol

Schnellinger wird im „Jahrhundertspiel“ zur Legende

Der Erfolg in der Fremde bedeutet aber auch, dass er in seiner Heimat nicht mehr ganz so sehr im Rampenlicht stand. „Mir kommt es immer so vor, als ob ich in Deutschland Ausländer bin - und in Italien auch“, sagte er dem Tagesspiegel vor kurzem. Aber: „Das ist in Ordnung so.“