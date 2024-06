DFB-Team ganz privat: Ein Blick hinter die Kulissen

Speeddating in Herzogenaurach! Offene Notizblöcke, gezückte Stifte, Handys, Mikrofone, Kameras. Hektisch geht es zu - bei der etwas anderen Interview-Runde mit den DFB-Stars .

Viel Zeit, alle Fragen unterzubringen, bleibt nicht. Denn die Zeit drängt. Vier bis fünf Minuten haben die Journalisten bei dem jeweiligen Spieler. Dann ist Wechseln angesagt. Trotz der Eile erfährt man auch Neues von den Stars. Viele sind in Plauderlaune.

Heimspiel für David Raum

Die Lautsprecher im Team haben auch in der zum Medienzentrum umgebauten Turnhalle das meiste zu sagen. Ganz vorne mit dabei: Thomas Müller und Deniz Undav. Apropos Müller: Er erklärt, was die Profis in ihrer Freizeit machen.